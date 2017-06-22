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22 Haziran 2017 14:21

Kızılay’dan öğrencilere bayram hediyesi

Kızılay Şanlıurfa Şubesi, Harran Üniversitesinde okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyim ve gıda yardımında bulundu.

Kızılay’dan öğrencilere bayram hediyesi

22 Haziran 2017 14:21


Türkiye Kızılay Derneği Şanlıurfa Şubesi 2. Başkanı M. Talat Akay, 95 adet pantolon, 110 gömlek, 200 tişört ve 66 et konservesinden oluşan 471 parça eşyayı Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’a teslim etti.


Harran Üniversitesinde maddi durumu iyi olmayan öğrencileri belirleyerek Kızılay tarafından verilen yardımları ulaştıracaklarını söyleyen Rektör Taşaltın, “Kızılay’ın bu yardımı küçük ama sembolik anlamda anlamlı bir yardımdır. Bizler de bayram üzeri maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi bu vesile ile sevindireceğiz. Bu hayırlarından ötürü Kızılay Derneğimize teşekkür ederim” dedi.


Kızılay olarak sosyal dayanışmayı desteklediklerini söyleyen Şanlıurfa Şubesi 2. Başkanı M. Talat Akay, bayram vesilesiyle öğrencileri bir nebze de olsa sevindirmek için böyle bir yardımda bulunduklarını dile getirdi.




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