Koordinasyon merkezinde 370 yaşlı ve engelli kurs görüyor

Kurslara katılan yaşlı ve engelli bireyler hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Engelli vatandaşların toplum hayatına katılımlarını kolaylaştırmak için Engelli Koordinasyon Merkezinde engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetler sunan Büyükşehir Belediyesi, günde 370 yaşlı ve engelli bireye yönelik ücretsiz kurslar düzenliyor. Deri, bakırcılık, ahşap oymacılık gibi 20 farklı branşta eğitim kursları veren Büyükşehir Belediyesi, elde edilen gelirin tümünü kursiyerlere dağıtıyor.

Kursiyerlerimizin ürünleri Avrupa'ya kadar gidiyor

Verilen kurslar ile vatandaşın takdirini topladıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Şanlıurfa Engelli Koordinasyon Merkezi Türkiye'de sayılı merkezlerden biridir. Engelli kardeşlerimiz, 65 yaş üstü yaşlılarımız büyüklerimiz burada zamanlarını geçiriyorlar. Deri işçiliği, bakım işçiliği, bakır işçiliği, ahşap oymacılığı ve daha birçok branşta kurslarımız var. Bu yapılan el ürünlerinden satılanların gelirlerini kendilerine takdim ediyoruz. Hem onları hayata bağlıyoruz hem de bir nebze yaptıkları işin satılmasında elde etikleri gelirleri aldıklarında aileleri ve onlarda mutlu oluyor. Engelli Koordinasyon Merkezinde atölyeler için alınan bütün malzemelerin tamamını Büyükşehir Belediyesi karşılamakta ve burada ürünleri işletip onlar için satışa sunulup gelirini buradaki engelli ve büyüklerimize dağıtılmakta. Burada en önemli iş ahşap oymacılığında yapılan ürünlerin Avrupa'ya da gitmesidir. Mesela Bürksel'de Göbeklitepe tanıtım resepsiyonu var. Burada engelli kardeşlerimizin ürünleri Avrupa'ya kadar gidiyor. Bu da bizi sevindiren bir durum. Burada emeği geçen bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde meslek edindirme kurslarından deri işlemeciliği, el sanatları, fotoğraf, tekstil, bahçecilik, dokumacılık, resim, dekoratif, bilgisayar gibi birçok alanda ücretsiz kurslar düzenleniyor.