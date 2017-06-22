Minibüs ile tüp yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre sürücüleri öğrenilemeyen 63 YT 225 plakalı tüp yüklü kamyon ile 49 AV 845 plakalı minibüs Güney Mahallesi 14. Sokak’ta çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden Rahime, Zini ile Ferhat Aytar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sırasında tüp kamyonunda herhangi bir patlama meydana gelmemesi olası bir faciayı önledi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.