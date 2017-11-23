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23 Kasım 2017 20:52

Motosikletiyle otomobile çarpan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Motosikletiyle otomobile çarpan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

23 Kasım 2017 20:52


Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Küçük Kendirci kırsal Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırındaki Mürşitpınar’da güvenlik korucusu olarak görev yaptığı öğrenilen Yavuz Akça’nın kullandığı motosikletin, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada güvenlik korucusu Yavuz Akça olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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