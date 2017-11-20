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20 Kasım 2017 16:54

Mozaik çalıştayı atölye çalışmasıyla devam etti

Şanlıurfa’da ortaya çıkarılan mozaiklerin dünya kamuoyunda tanıtılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ müzedeki atölye çalışmasıyla sürdüŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Şanlıurfa müzesinde gerçekleşen ve 3 gün sürecek olan ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ atölye çalışmalarıyla devam etti.

Mozaik çalıştayı atölye çalışmasıyla devam etti

20 Kasım 2017 16:54

Şanlıurfa’da ortaya çıkarılan mozaiklerin dünya kamuoyunda tanıtılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ müzedeki atölye çalışmasıyla sürdü


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Şanlıurfa müzesinde gerçekleşen ve 3 gün sürecek olan ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ atölye çalışmalarıyla devam etti. Atölya çalışmasına yurt içi ve yurt dışından katılan mozaik sanatçıları, Balıklıgöl, Göbeklitepe ile Şanlıurfa’da ortaya çıkarılan birçok mozaiğin Demostrasyon çalışmasına katıldı. Atölye çalışmasının ardından "Mozaikler" konulu konferans düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi ile mozaik sanatçıları katıldığı konferansta, Prof. Dr. Gazanfer Bayram, Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Hülya Vurnal İkizgül, mozaikler konusunda sunum yaptı.




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