Öğretmen sevgisini tuvale yansıttılar

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen “Benim Öğretmenim” temalı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında Şanlıurfalı öğrenciler, öğretmenlerine olan sevgilerini tuale yansıttı. 400 eserin yer aldığı yarışmada dereceye giren 100 eser, 26 Kasım Pazar gününe kadar Piazza’da sergilenecek.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın yanı sıra ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile Piazza’da yapılan sergi açılışı yoğun ilgi gördü. Öğrenciler tarafından yapılan resimler, Şanlıurfalılardan tam not alırken İlgi Koleji ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sergi kapsamında verdiği konser de büyük beğeni topladı.

Sosyal ve kültürel etkinlikleri ile kent yaşamına canlılık katan AVM’nin etkinlik alanında düzenlenen “Benim Öğretmenim” temalı resim sergisi, 26 Kasım Pazar gününe kadar gezilebilecek.