Okul servisi ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen okul servisi, İsmail M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail M. (19) ile arkasında oturan arkadaşı Mehmet B. (19) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 2 arkadaşın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.