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14 Eylül 2017 14:35

Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin sarhoş olduğu öne sürülen Suriyeliye çarpma anı kameralara yansıdı.

Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

14 Eylül 2017 14:35


Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde bulunan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun ortasında yürüyen bir Suriyeliye çarptı. Kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.


Görgü tanıkları, Suriyeli şahsın sarhoş olduğunu iddia etti. Hafif yaralanan şahıs, çarpan otomobilin sürücüsü tarafından Siverek Devlet Hastanesine götürülmek için otomobile alındı. İddiaya göre, Suriyeli şahıs eve gitmek istediğini söyleyerek yarı yolda araçtan indi.




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