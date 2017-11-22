(Özel Haber) Şanlıurfa’da sevimli hayvanların ilginç görüntüleri

Şanlıurfa’da kuyruğundan huylanan kedi, ayna ile kavga eden horoz ve pet şişeden su içmeye çalışan yavru köpek ilginç görüntüler ortaya çıkardı. İlk görüntü, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde çekildi. Toprağa uzanıp güneşin tadını çıkaran kedi, hareket eden kuyruğundan huylanınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sallanan kuyruğunu tutmaya çalışan kedi daha sonra ise kuyruğunun dokunduğu yerlerini kaşımaya çalıştı.

Ayna ile kavga etti

Bir diğer görüntü ise Siverek ilçesine bağlı Eskihan kırsal Mahallesi’nde çekildi. Kırıldığı için bahçeye konulan aynada kendisini gören horoz, aynadaki yansımasıyla dövüşmeye çalıştı. Aynanın karşısında duran horoz, aynadaki yansımasını dakikalarca gagaladı.

Yavru köpek pet şişeden su içti

Son görüntü ise Suruç ilçesinde çekildi. Susadığı için bir iş yerine giren yavru köpek, iş yeri sahibinin pet şişede verdiği suyu içmeye çalıştı. Diliyle şişeden akan suyu içen yavru köpek, dakikalarca pet şişenin başından ayrılmadı. Susuzluğunu gideren yavru köpek, iş yerinden ayrılmayarak içeride uzandı.