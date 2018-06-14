(Özel haber) Suriye sınırında bayram telaşı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale’de aileleri bayram telaşı sardı. Özellikle Atatürk Mahallesi’nde bulunan mağazalara ve seyyar satıcıların tezgahına akın eden vatandaşlar, bütçelerine uygun bayramlık bulmaya çalıştı. Çocuklarıyla birlikte ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden gelen ailelerin tezgahlardan ürün kapma çabaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Yaşanan hareketlilikten memnun olan esnaf ise müşteri çekebilmek için vitrini süsleyip kampanyalar düzenliyor. Bayram şekeri ve çikolata gibi gıda maddelerinde ve giyimde büyük bir rekabetin yaşandığı çarşıda esnafın da ilgiden memnun olduğu gözlendi.

Geçen yıla oranla fiyatlarda herhangi bir artışın olmadığını belirten esnaf, bu yıl indirimlerin olduğunu belirterek, Akçakale halkını alışverişe beklediklerini dile getirdi.

Esnaf Mahmut Guba, bayram hareketliği yaşadıklarını söyleyerek, herkesin bayramı huzur içerisinde geçirmesi temennisinde bulundu.