Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 09:46

(Özel haber) Suriye sınırında bayram telaşı

Suriye’nin Telabyad kentine sınır olan Akçakale’de Ramazan Bayramı arefesinde aileleri alışveriş telaşı sardı.

(Özel haber) Suriye sınırında bayram telaşı

14 Haziran 2018 09:46


Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale’de aileleri bayram telaşı sardı. Özellikle Atatürk Mahallesi’nde bulunan mağazalara ve seyyar satıcıların tezgahına akın eden vatandaşlar, bütçelerine uygun bayramlık bulmaya çalıştı. Çocuklarıyla birlikte ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden gelen ailelerin tezgahlardan ürün kapma çabaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Yaşanan hareketlilikten memnun olan esnaf ise müşteri çekebilmek için vitrini süsleyip kampanyalar düzenliyor. Bayram şekeri ve çikolata gibi gıda maddelerinde ve giyimde büyük bir rekabetin yaşandığı çarşıda esnafın da ilgiden memnun olduğu gözlendi.


Geçen yıla oranla fiyatlarda herhangi bir artışın olmadığını belirten esnaf, bu yıl indirimlerin olduğunu belirterek, Akçakale halkını alışverişe beklediklerini dile getirdi.


Esnaf Mahmut Guba, bayram hareketliği yaşadıklarını söyleyerek, herkesin bayramı huzur içerisinde geçirmesi temennisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç