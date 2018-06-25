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25 Haziran 2018 13:39

Parkta oyun oynayan çocuğu yılan ısırdı

Şanlıurfa’da parkta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı.

Parkta oyun oynayan çocuğu yılan ısırdı

25 Haziran 2018 13:39


Edinilen bilgiye göre olay, Hailiye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Çevre yolundaki parkta ailesinin gözetiminde oyun oynayan 4 yaşındaki Muhammed Yavuz K.’yı iddiaya göre, yılan ısırdı. Acılar içinde ağlayan çocuğu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yılanın ısırdığı çocuğa olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Küçük çocuk buradaki çocuk acil bölümünde tedaviye alındı. Küçük çocuğun tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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