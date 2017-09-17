Parkta satranç keyfi

Satranç severler yeşil alan ve temiz havada satranç oynadı.

Ceylanpınar Belediyesi Satranç takımının öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler açık havada satranç oynamanın tadını çıkardı. Etkinlik hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediyesi satranç takımı hocası Ahmet Elgün, satrancın gençler arasında yayılması ve özendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin faydalı geçtiğini ifade etti. Elgün, “Türkiye satranç federasyonu tarafından bu yıl 3. Gerçekleştirilen sokakta satranç var etkinliği ile satranç kültürünü tüm yurda yaymayı ve tanıtmayı, sevdirmeyi ve Türkiye’nin her il ve ilçesini satranç parklarıyla buluşturmayı hedefleyen sokakta satranç var projesi tüm yurtta olduğu gibi Ceylanpınar’da da büyük bir coşkuyla devam ediyor. Biz de Ceylanpınar Belediyesi satranç takımı olarak bu projeyi destekliyoruz. Bu kapsamda belediyemize ait Cumhuriyet parkında bizde kendi etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın satranca olan büyük desteklerinden dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ceylanpınar Satranç Takımı kaptanı Ferhat Ekin de sokakta satranç var projesi kapsamında Cumhuriyet parkında satranç severlerle birlikte satranç oynadıklarını belirterek, özellikle satranca destek veren Ceylanpınar Belediyesi Başkanı Menderes Atilla ve hocalarını teşekkür etti.

Satranç oyuncusu Renan Simavi ise satranç oynamanın insanı geliştirdiğini belirterek herkesi satranç öğrenmeye ve oynamaya davet etti.