Piazza’da mini tatil köyü etkinliği düzenlendi

Okulların kapanması ve arkasından gelen bayram tatiliyle denize ya da yaylalara gidemeyen Şanlıurfalı çocuklar Piazza AVM’de bu özlemlerini giderme fırsatı buldu. Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan Bayramı boyunca minik ziyaretçilerine “Bir Tatil Köyü Macerası” yaşama imkanı sundu.

Mini tatil köyü

Dekorları ve oyun araç gereçleriyle mini bir tatil köyünden farksız olan etkinlik alanı büyük ilgi gördü. Minik ziyaretçiler, AVM’nin ortak kullanım alanında, ahşap balık boyama, moderatör ile mini disco, kumdan kale yapma, yarışma oyunları, kum boyama ve olta ile ahşap balık tutma aktivitelerinde gönüllerince eğlendi.

En güzel anılar ölümsüzleşti

Ramazan Bayramı boyunca her gün 4 seans halinde gerçekleşen etkinlikte, minik ziyaretçiler hem eğlendi hem de yarışmalarda takım kurarak yeni arkadaşlıklar edindi.