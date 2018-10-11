Polisleri taşıyan midibüsün devrilme anı kamerada

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisleri taşıyan midibüsün devrilme anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özel Harekat polislerini taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan 10 polis, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.