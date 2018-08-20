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20 Ağustos 2018 16:01

Rektör Taşaltın’dan Kurban Bayramı mesajı

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Taşaltın’dan Kurban Bayramı mesajı

20 Ağustos 2018 16:01

Dr. Ramazan Taşlatın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın adına yayımlanan mesajda, “Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, kucaklaşıldığı günlerdir. Kurban, toplumun fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Bu bayramda ihtiyaç sahipleri gözetilir, ihtiyaçları giderilir. Kurban Bayramı, ülkemizde son dönemlerde yaşanılan sıkıntılar sona erdiği, huzurumuzu bozmak isteyen mihraklara karşı ülkemizin birlik, beraberlik ve istikrarının devamına katkı sağlamaya vesile olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Bu duygularla başta eğitim camiamız ve ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, güzel bayramın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verildi.




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