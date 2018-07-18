Sağlık çalışanları Dr. Yalçın’ın darp edilmesini kınadı

Bahattin Ahmet Yalçın’ın tedavisi devam ederken, hastane yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarınca açıklama yapıldı. Yetkililer, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 21.00 sıralarında Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Bölümü’nde yaşandı. İddiaya göre, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir K., nöbetçi doktor Bahattin Ahmet Yalçın’ın başına parke taşıyla vurdu. Kanlar içinde kalan doktor ameliyata alınırken, saldırgan baba ise gözaltına alınmıştı.

Yaşanan olay sonrası bugün hastane yönetimi ve sivil toplum kuruşları tarafından hastane önünde açıklama yapıldı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde toplanan, aralarında Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubesi ve Şanlıurfa Tabip Odası üyeleri ile hastane çalışanlarının da bulunduğu grup, pankart açarak yaşanan saldırıyı kınadı. İlk açıklamayı yapan Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın, yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay, sağlık çalışanlarının bir canı kurtarmak ve bir acıyı dindirmek amacıyla kesintisiz hizmet vermeye çalıştığını aktardı. Altay, "Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniğe 4 yaşında bir kız çocuğu ailesiyle başvurmuş. Yapılan fiziki muayenesi sonrası tetkikleri istenmiş ve biyokimya laboratuvarında tetkikleri çalışılmaya başlanmış. Yapılan fizik muayenesinde hayatı tehdit edecek menenjit gibi bir bulguya rastlanmadığı tespit edildikten sonra hastaya gerekli tıbbi müdahale damar yolundan sıvı ve antibiyotik desteği, ateş düşürücü uygulanmaya başlanmış. Tedavisi halen devam etmekteyken hastanın babası tarafından çocuk acil polikliniği önünde Dr. Ahmet Yalçın’a öncesinde sözlü saldırı daha sonra da filli olarak saldırı düzenlemiştir. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki taşı doktorumuza fırlatmış, hekimin eliyle kendisini koruması üzerine ikinci defa taşla kafasına vurmuştur. Kafatası kırılan arkadaşımız ameliyata alınmış ve hala yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” dedi.

Saldırganın eşi mağdur olduklarını savundu

Yapılan basın açıklamasının ardından doktoru darp eden Abdulkadir K.’nın eşi hastaneye gelerek mağdur edildiklerini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.