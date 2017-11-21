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21 Kasım 2017 17:02

Şampiyon sporcularından Demirkol’a ziyaret

Haliliye Belediye Spor Kick Boks takımını sporculardan Balkan Şampiyonu Fatma Hanım Gökçe ile Dünya 3’üncüsü Yıldırım Oğuz, Fevzi Demirkol’u makamında ziyaret etti.

Şampiyon sporcularından Demirkol’a ziyaret

21 Kasım 2017 17:02


Haliliye Belediye Spor’dan Fatma Hanım Gökçe ile Yıldırım Oğuz, Başkan Fevzi Demirkol’u makamında ziyaret etti. Spor İşleri Müdürü Şavak Baysan’ın da yer aldığı ziyarette, Başkan Demirkol sporcuları aldıkları başarılardan dolayı tebrik etti. Haliliye Belediye Spor’da yaklaşık 8 ay aldığı eğitimle Balkan Şampiyonu olan Fatma Hanım Gökçe, verdikleri desteklerden dolayı Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür etti. 2016 yılında Muay Thai alanında Dünya Şampiyonu olan Yıldırım Oğuz’da, Kick Boks dünya şampiyonu olmak için Başkan Demirkol’a söz verdi.


Başkan Fevzi Demirkol da, sporculara başarılarının devamı için çok çalışmaları gerektiğini hatırlatarak, daha iyi sonuçlar elde etmeleri konusunda temenni de bulundu.


Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak gençlerimizin spor yapmasını ve sağlıklı nesiller oluşturmayı temenni ediyoruz. Bu hususta çalışmalarımız devam ediyor. Haliliye Belediye Spor olarak çeşitli alanlarda faaliyet göstermekteyiz. Burada yetişen sporcularımız, bize büyük başarılar kazandırıyorlar. Bayrağımızı, yurt dışında yapılan müsabakalarda göndere çektiriyorlar. Kick boks dalında Macaristan’da yapılan dünya şampiyonasında Yıldırım Oğuz isimli sporcumuz, dünya üçüncüsü oldu ve şanlı bayrağımızı göndere çektirdi. Yine aynı şekilde kick boksta Karadağ’da yapılan şampiyonada Fatma Hanım Gökçe isimli sporcumuz, Balkan Şampiyonu olmuştur. Bu sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Haliliye’ye, Türkiye Cumhuriyeti Devletine hayırlı olmasını diliyorum. Her yaştaki gençlerin spor yapması amacıyla çeşitli çalışmalarına katılmasını, Haliliye Belediye Sporun çalışmalarında yer almasını istiyoruz" dedi.


Haliliye Belediye Spor sporcularından Fatma Hanım Gökçe Eylül 2017’de Karadağ’da düzenlenen Kick Boks Balkan Şampiyonasında rakiplerinin tamamını geçerek Balkan Şampiyonu, Yıldırım Oğuz da, Macaristan’da ki Kick Boks Dünya Şampiyonasında dünya üçüncüsü olmuştu.




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