Bu liste genel merkezimiz tarafından değil, illerde görev verilen kişiler tarafından yapıldığı için halkımızın benimsemediği bir tablo çıktı” diyerek, tepki gösteren kalabalığı yatıştırdı.

Başkan Pınarbaşı, partililerin yaklaşık bin kişilik bir grupla AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatında toplantı yaparak aday listesine tepki gösterileceği hazırlıkları üzerine, halkı partisinin Birecik ilçe binasında toplanmasına ön ayak oldu.

İlçenin önde gelen iş adamlarından birinin aday listesinde yer almamasına tepki göstererek, il binasına gitmek isteyen vatandaşlara, bunun yanlış olacağını ifade eden Başkan Pınarbaşı, “Yarın Birecik halkı galeyana getirdi denilerek bize suçlama getirmesinler. Bu yüzden partililerimizin il teşkilatına gitmesini istemedik. Ancak, bu geri adım olarak düşünülmesin. Sadece partimizin menfaatleri için bunun yapılmaması gerekiyordu” diye konuştu.

Pınarbaşı, rahatsızlığın sadece Birecik’te değil kent merkezinde ve birçok ilçede bulunduğunu belirterek, “Bize düşen görevleri yerine getirip partimizin başarısı için çalışacağız. Partimizin en iyi sonucu alması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Partimizin en iyi noktada olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Başkan Pınarbaşı, aday sıralamasında potansiyeli olan birkaç kişinin dışında ismini dahi kimsenin bilmediği, kendilerinin bile tanımadığı isimlerin bulunduğunu belirterek, siyasetin kişiler için değil, fikirler için, devlet için yapıldığını, millet için yapıldığını kaydetti.

Pınarbaşı, konuşmasının devamında, “Parti bizimdir. Ancak kabul etmediğimiz konu 7 Haziran, 24 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde Birecik gibi 100 bin nüfusu olan bir ilçeye aday verilmemiş olmasıdır. Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa’nın adayıdır. Birecik’in her seferinde görmemezlikten gelinmesi bizi üzmüştür” ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı, Birecik’in kimsenin vesayeti altında olmadığını vurgulayarak, “Birecik kimsenin aşireti de değildir. Birecik, demokratik bir ilçedir. Aday listesine bakıyoruz sıralamada birkaç kişi dışında, ismini kimsenin bilmediği, siyasetin içinde yer almayan kişiler var. Bu sıralamayı genel merkez yapmadı. Her ilin liste başındaki kişiye verildi ve sıralamayı onlar yaptı. Her şeye rağmen biz partimize çalışacağız” dedi.

Pınarbaşı, sorunun sadece Birecik’te değil, Şanlıurfa merkezde, Viranşehir’de, Hilvan’da, Harran’da, Siverek’te de olduğunu, Şanlıurfa genelinde yaşandığını ifade etti. Bu konuşmayı yarın herhangi bir başarısızlık yaşandığında sorumlu tutulmamak için yaptığını belirten Pınarbaşı, “Biz burada tekelciliği kabul etmiyoruz. Birecik Halfeti bana ait felsefesini kabul etmiyoruz. Böyle bir felsefeyi de kimse ileri süremez. Hayatım boyunca doğruları söyleyen bir insanım. Halkımızdan kopmadığımız sürece bu halka saygısızlık yapılmadığı sürece bu halkı hiçe saymadığımız sürece tıpkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı sahiplendiği gibi kendisine hizmet edenleri sahiplenir. Reisimize olan sevgi partimizin en büyük kozudur. Aday listeleri bizim istediğimiz gibi olmayabilir ama biz görevimizi yapmak zorundayız. Birecik’in Ankara’ya gücü yetmeyebilir, ama Birecikli demokrasiye saygılıdır. Birecik’te aynı hanenin bireyleri farklı partilere oy verir. Tam bir demokrasi kentidir bizim ilçemiz. Birecikli kendine sahip çıkana da oyunu verir, sonuna kadar da arkasında durur” dedi.

Kişilerle olan hesapların partiye zarar vermemesi çabası içinde olduklarını ifade eden Pınarbaşı, “Bizlerin bugün iyi niyetli yaptığımız bu toplantı, yarın bazılarının başarısızlıklarına bizleri gerekçe göstermemesi içindir. Partimizin emrindeyiz. Bizler kişiler değil parti ve ülke menfaatlerimizi düşündüğümüz için buradayım. Bu seçim Türkiye için bir rejimin bitişi yeni bir rejimin başlangıcıdır ve bu yüzden önemlidir. Bizler partimizi seviyoruz, reisimizi seviyoruz” diye konuştu.