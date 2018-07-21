Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 03:20

Şanlıurfa OSB’deki bir iplik fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir iplik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Şanlıurfa OSB’deki bir iplik fabrikasında yangın çıktı

21 Temmuz 2018 03:20

Söndürme çalışmalarının devam ettiği fabrikanın çöken duvarının altında kalan 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine ŞUSKİ araçları, Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları ile ilçe belediyelerinin sulama araçları da yangına müdahale etmek için bölgeye gönderildi.


Çöken duvarın altında kalan işçiler yaralandı


İş makineleri de fabrikanın duvarlarını yıkarak ekiplerin daha hızlı müdahale etmesini sağlamaya çalıştı. Söndürme çalışmaları esnasında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Duvarın altında kalan 2 işçi, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.


Vali olay yerine giderek bilgi aldı


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç