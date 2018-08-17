Şanlıurfa Piazza, masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yaptı

Sahip olduğu ulusal ve uluslararası seçkin marka karması ile hesaplı alışveriş imkanı sunan AVM, Erzincan, Diyarbakır, Hakkari, Adıyaman, Batman, Bitlis, Van, Şırnak ve Şanlıurfa illerinin sporla anılmasını amaçlayan kardeşlik ve spor turnuvaları projesiyle, Şanlıurfalı sporseverleri masa tenisi turnuvasında buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi olarak Şanlıurfa Valiliği himayesinde gerçekleştirilen turnuvada, onlarca Profesyonel ve amatör sporcu, AVM’nin giriş katında kurulan masalarda sporun birleştirici ve bütünleştirici rolünü gözler önüne serdi. Kent ekonomisine katkısının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de her zaman adından söz ettiren AVM’nin ev sahipliği yaptığı turnuva, bir birinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

AVM’de, masa tenisi turnuvası, Şanlıurfa il genelindeki basketbol, voleybol, badminton, bisiklet, matrak ve masa tenisi turnuvalarının bir ayağını oluşturdu.