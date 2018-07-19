Şanlıurfa Ticaret ve Ekonomi Kulübü’nden Ukrayna hamlesi

Türkiye ile Ukrayna arasındaki mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha güçlü bir zemine taşınması hususunda çalışmalar gerçekleştiren Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKLER), Şanlıurfa Sanayici ve İşadamlarını Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile 19 temmuz 2018 perşembe günü bir araya getiriyor. Ukrayna ile Şanlıurfa arasında dostluk köprüleri kurmayı hedeflediklerini belirten Ticaret ve Ekonomi Kulübü (tekder) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulutuş, ’’Yüksek potansiyele sahip Türkiye-Ukrayna ilişkileri bizleri gururlandırmaktadır. Bir çok sahada güçlü işbirliği imkanlarımız devam etmektedir. İki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin daha ileri seviyede olmasını arzu ediyoruz. Karadeniz’de komşumuz olan ve aynı zamanda stratejik birlikteliğimizi her platformda sürdürdüğümüz Ukrayna ile tek der olarak ortak projeler geliştirmeyi hedeflemekteyiz’’ dedi.

Siyasi, diplomatik ve ekonomik sahada son yıllarda büyük bir ivme kazanan Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin özelde de Şanlıurfa’ya yansımalarının olmasını arzu ettiklerini ifade eden Mehmet Ulutuş, ’’Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’yı Şanlıurfa’da konuk etmekten büyük onur duyacağız. Şehrimizde bir dizi temaslarda bulunacak olan büyükelçi, aynı zamanda sanayici ve işadamlarımız ile bir araya gelecek ve Ukrayna’da bulunan mevcut yatırım imkanlarını bizlerle paylaşacaktır. Şanlıurfa ile Ukrayna arasında oluşturacağımız ilişkiler bölge ekonomisine ve tanıtımına büyük katkılar sağlayacaktır’’ diye konuştu.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Şanlıurfa ziyareti kapsamında, Şanlıurfa valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, T.C. Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sabrettin Karahocagil ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile de bir araya gelecek. Ekoavrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri İgor Varaksin’in de katılacağı program, Mardin ve Adıyaman ziyaretleri ile devam edecek.