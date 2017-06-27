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27 Haziran 2017 15:12

Şanlıurfa yüzme şampiyonalarına ev sahipliği yapabilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan ve 3 katlı olacak olimpik yüzme havuzu sayesinde, bölgesel şampiyonalar artık Şanlıurfa’da yapılabilecek.

Şanlıurfa yüzme şampiyonalarına ev sahipliği yapabilecek

27 Haziran 2017 15:12


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında sulama kanallarında yaşanan tehlikeli serinlemenin önüne geçmek amacıyla kente kazandıracağı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına başladı.


Merkez ilçelerde 5’i sabit, 5’i yapay, diğer ilçe merkezlerinde ise 7 adet olmak üzere toplam 17 adet yüzme havuzunun hizmet verdiği Şanlıurfa’da gençlerin sulama kanalları yerine modern yüzme havuzlarında tehlikeden uzak serinlemelerine olanak sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kente yeni havuzlar kazandırıyor.


Eski Lunapark’ alanı olarak bilinen bölgede GAP Vadisi 3. Etap çalışmalarının devam ettiği sulama kanalı bitişiğinde inşaatına başlanılan olimpik yüzme havuzu ile birlikte kentteki yüzme havuzu sayısını her geçen gün arttıran Büyükşehir Belediyesi, bu alanda tesisleşme hamlesini de sürdürüyor.


8 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor


Şanlıurfa’nın yüz akı spor tesisleri arasında yer alacak olan yüzme havuzu için titiz ve hummalı çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri inşaatı aralıksız sürdürüyor. 8 Bin metrekare alan üzerine inşa edilmeye başlanan tesis, Diyarbakır-Mardin Çevreyolu aksında sulama kanalı kenarında mevcut kullanılmayan alanda yer alıyor.


Bay ve bayan 3 ayrı yüzme havuzu inşa ediliyor


Bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşan Olimpik Yüzme Havuzu, bay ve bayanlar için ayrı ayrı inşaat ediliyor. Çevresinde yeşil alan, 110 araç kapasiteli otopark, tretuvar ve iç yolların yer alacağı tesisin 240 iş günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor.


Olimpik Yüzme Havuzu, 1 metre 80 santimetre derinliğinde ve 25 çarpı 12 buçuk metrekare ölçülerinde inşa ediliyor. Bu havuzun yanı sıra bir metre derinliğinde ve 6 metre 27 santimetre çarpı 5 metrekare ölçülerinde ısınma havuzu ile 6 metre 18 santimetre çarpı 5 metrekare olacak şekilde bir de çocuk havuzu yapılıyor.


Şanlıurfa’ya yakışacak bir tesis


Olimpik Yüzme Havuzu, Şanlıurfa’yı yüzme yarışlarında da temsil edecek. Bu nedenle tesisin tam donanımlı bir spor kompleksi kimliğine sahip olması için tüm detaylar titizlikle yerine getiriliyor.


Tesiste soyunma odaları, fitness center, teknik merkezler ve ısınma salonu gibi bölümler yer alıyor. Kat danışma, büfe, ofis, seyirci fuayesi, kafeteryanın yer alacağı tesis tamamlandığında Şanlıurfa’nın yanı sıra bölgesel şampiyonalara da ev sahipliği yapacak.




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