Şanlıurfa’da ağaç koruma çalışmaları

Ekiplerce ağaçlara uygulanan ilaçlama ve kireçleme çalışmalarını inceleyen Demirkol, “İlçemizde sadece ağaç dikmek değil, daha sonra bu ağaçları korumakta bizim asli vazifemizdir” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarında böceklenmeyle birlikte ağaçlarda kurumaların olmasını önlemek, ağaç varlığını korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Haliliye’nin, yemyeşil görüntüsünü korunması amacıyla devam ettirilen çalışmalarda ekipler, park ve yeşil alanlar ile kaldırım kenarlarında bulunan ağaçların ilaçlama ve kireçlenmesini program dahilinde yürütüyor. Fevzi Demirkol da, İmam Bakır Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teknik ekibinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Demirkol, çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti.

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak yemyeşil Haliliye noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Daha önceden yapılmış olan parklarımızda ıslah çalışmalarımız, yeşil alan olarak ayrılmış olan mahallelerimizde yeni yeşil alanlar oluşturmak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak vazifemizdir. Aynı zamanda sadece yeşil alan oluşturmak değil, bu alanlarda insanlarımızın huzurlu vakit geçirmesini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda sadece bitki dikmek değil, daha sonra bu bitkileri korumakta bizim asli vazifemizdir. Tüm parklarımızda ağaçların korunması için koruma çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah Haliliyemiz yemyeşil olacaktır” diye konuştu.