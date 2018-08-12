Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 13:54

Şanlıurfa’da ağaç koruma çalışmaları

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçe genelinde yürütülen ağaç varlığını koruma çalışmalarını yerinde denetledi.

Şanlıurfa’da ağaç koruma çalışmaları

12 Ağustos 2018 13:54

Ekiplerce ağaçlara uygulanan ilaçlama ve kireçleme çalışmalarını inceleyen Demirkol, “İlçemizde sadece ağaç dikmek değil, daha sonra bu ağaçları korumakta bizim asli vazifemizdir” dedi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarında böceklenmeyle birlikte ağaçlarda kurumaların olmasını önlemek, ağaç varlığını korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Haliliye’nin, yemyeşil görüntüsünü korunması amacıyla devam ettirilen çalışmalarda ekipler, park ve yeşil alanlar ile kaldırım kenarlarında bulunan ağaçların ilaçlama ve kireçlenmesini program dahilinde yürütüyor. Fevzi Demirkol da, İmam Bakır Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teknik ekibinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Demirkol, çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti.


Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak yemyeşil Haliliye noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Daha önceden yapılmış olan parklarımızda ıslah çalışmalarımız, yeşil alan olarak ayrılmış olan mahallelerimizde yeni yeşil alanlar oluşturmak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak vazifemizdir. Aynı zamanda sadece yeşil alan oluşturmak değil, bu alanlarda insanlarımızın huzurlu vakit geçirmesini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda sadece bitki dikmek değil, daha sonra bu bitkileri korumakta bizim asli vazifemizdir. Tüm parklarımızda ağaçların korunması için koruma çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah Haliliyemiz yemyeşil olacaktır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç