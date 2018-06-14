Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 18:45

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

14 Haziran 2018 18:45


Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Aslan ailesi arasında daha önceki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Yusuf Aslan kardeşlerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kırsal mahalleye çok sayıda jandarma sevk edilirken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç