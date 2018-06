Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi ile ramazan ayı etkinliklerle geçti

Şanlıurfa’da Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri ile dolu yaşandı. Ramazanın ilk başladığı günden bugüne kadar her gün farklı bir buluşma düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki Haleplibahçe’de yer alan hamarat eller Çarşısında kurduğu Ramazan Sokağında her gün binlerce Şanlıurfalıyı aynı çatı altında buluşturdu. Şehir merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümünde ’Kardeşlik Sofrası’ adı altında iftar sofraları kuran Büyükşehir Belediyesinde Çiftçi, tüm programlara katılarak vatandaşlarla birlikte olmaya özen gösterdi.

Şanlıurfalılar Ramazan sokağında buluştu

Şanlıurfalıların Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri için çeşitli konserler, söyleşiler, buluşmalar ve benzer etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Sokağını halkın hizmetine sundu. Eski Ramazan ayı dönemlerini esas alarak hazırlanan Ramazan Sokağında, yetişkinlere yönelik kitap, hediyelik eşya ve yöresel ürünler gibi reyonlar yer alırken, çocuklara yönelik ise elmalı şekerler, pamuklu şekerler ve birbirinden eğlenceli oyun grupları ön plana çıktı. Daha ilk günden vatandaşların akın ettiği Ramazan Sokağında çocuk gülücükleri manevi ortamla birleşirken, Şanlıurfalılar uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilk iftar programının ilkinde şehit aileleri ve gazilerle birlikte oruç açan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilerleyen günlerde her gün farklı bir ilçeye giderek burada ilçe halkı ile birlikte gerçekleştirilen programlara katıldı. Gittiği ilçelerde ilk olarak Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını inceleyen ardından esnafla başladığı gezi turlarını her kesimden vatandaşla sürdüren Başkan Nihat Çiftçi, halkın talep ve önerilerini dinleyerek gerekli çalışmaların yapılmasına önem verdi.

Şanlıurfalılardan Erdoğan’a tam destek

Çiftçi, gezilerinde 24 Haziran seçimleri hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. 24 Haziran’ın Türkiye geleceği için çok önemli bir tarih olduğunu belirten Çiftçi, Şanlıurfalıların her zaman Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını söyledi.

Büyükşehir’den Halil İbrahim sofrası

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı programlarına Halil İbrahim Sofrası iftar programı ile devam etti. Arkeoloji Müzesi önündeki etkinlik alanında düzenlenen iftara Bosna Hersek Reis-Ul Ulema Temsilcileri, Filistin Alimler Birliği Temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Alana gelerek vatandaşları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı ilk olarak organizasyonu takip ederek ardından halka seslendi. Buradaki konuşmasında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi olarak şehir kültürünü ayakta tutmaya ve zenginleştirmeye çalıştıklarını belirten Çiftçi, "Şanlıurfa; her zaman dostluğun, kardeşliğin ve bereketin şehri olmuştur. İnsan her zaman bu şehirde huzur bulmuştur. Şehrimizin ve her rengiyle zenginlik olarak bir arada yaşamıştır. İşte böylesine bir zengin şehirde böylesine güzel insanlara hizmet edebildiğimiz için kendimizi şanslı görüyoruz" dedi.

Çiftçi‘den 24 Haziran mesajı

Konuşmasında özellikle 24 Haziran seçimlerine de değinen Çiftçi istikrarın sürmesi için Şanlıurfa halkının sandıkta en iyi oyu kullanacağından emin olduklarını dile getirdi. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken Çiftçi, "Ülkemizdeki istikrarın sürmesi ve daha da kalkınan bir Türkiye için halkımız 24 Haziran’da yine sandık başına gidecek. Şimdiye kadar AK Parti’nin hizmetlerini görerek partisini destekleyen halkımız yine aynı doğrultuda kararını verecektir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir’den tüm ilçelere kardeşlik sofrası

Ramazan programını kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçenin tümünde vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. İlçe merkezlerindeki ulaşımın kolay sağlandığı alanlarda sofralar kuran Büyükşehir Belediyesinin programlarına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Düzenlenen kardeşlik sofrasında sanatçılar ilahiler seslendirirken, orta oyunu gibi etkinliklerde Ramazanın maneviyatına maneviyat kattı.

Ramazan ayında tüm vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Yine bir Ramazan ayını Şanlıurfalı hemşehrilerimiz ile birlikte yaşadık. Ramazan ayı birliğin, kardeşliğin, bereketin doruğa çıktığı bir aydır. Rabbim hep böyle Müslümanlara arasında birliği, beraberliği, barışı ve huzuru daim kılsın. Tüm bu duygularla hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlarım" diye konuştu.