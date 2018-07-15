Şanlıurfa’da Çocuk Trafik Eğitim Parkının temeli atıldı

32 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapımına başlanan merkezin temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da çocuklara ve gençlere yönelik yatırımların süreceğini belirtti.

Çocukların ve gençlerin eğitimde ve sporda gelişmesine yönelik her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkını Şanlıurfa’ya kazandırıyor. 14 bin metrekaresi kapalı, toplamda ise 32 bin metrekarelik yeşil alan üzerine yapılması planlanan parkın temel atım töreni düzenlendi.

Çocuklara ve gençlere yönelik yatırımlara devam

Temel atım töreninde bir konuşma yaparak tüm davetlileri selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "19.4 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç şehriyiz. Büyükşehir kadroları olarak bu genç potansiyelin farkında olan ve gençlerine yönelik yatırımlara önem veren bir anlayışa sahibiz. Bu yatırımımız da işte bu bilinçle yola çıkarak hayata geçiriliyor. Çocuklarımızın trafik anlamında her türlü bilgi ve donanıma sahip bir şekilde geleceğe birikimli bir birey olarak kazandırılması çok hassas bir konu. Böylelikle bir projemizi daha fiziki olarak uygulamaya geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkı olma niteliği taşıyan proje 32 bin metrekare yeşil alan üzerine ve 14 bin metrekare kullanım alanı üzerine yapılacak. Deneyimli trafik eğitmenleri ile birlikte ilkokul ve anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verilecek olan eğitim parkında aynı anda 140 öğrenci eğitim alabilecek. Engelli öğrencilerin de unutulmadığı projede öğrenciler, akülü araçlar kullanarak trafik eğitimi almış olacak. 3 adet bina, açık hava dersliği, çocuk oyun parkı ve bir yonca kavşağı, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşaklar, kontrolsüz kavşaklar, dönel kavşaklar, hemzemin geçitler, tünel, kasisli yollar, otobüs durakları, alt geçitler, üst geçitlerin bulunduğu bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılması hedefleniyor.