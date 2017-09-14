Şanlıurfa’da isot festivali yapılacak

İsot hasadı ile başlayacak festivalin hazırlıkları sürüyor

Damak tadıyla Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Urfa isotu için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez İsot Festivali düzenlenecek. "Acımız Büyük Keyfimiz Yerinde" sloganı ile start alacak festival kapsamında ise 16 Eylül tarihinde Kısas Mahallesinde isot hasadı ile gerçekleştirilecek. 7-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliklerde ise isot sergisi, isotun yapılışı, yarışmalar ve konserler yer alacak.

İsot festivalinin birinci gününde, Urfa sıra geceleri, Zekeriya Ünlü, Sedat Anar, Havai fişek, ışık gösterisi ve Ferhat Göçer konseri, programın ikinci günü olan 8 Ekim’de ise çiğ köfte yarışması, 150 kişilik orkestra ile Urfa divanı ve Urfa müziği, Aşık Sefai’nin halk derlemesi, Münevver Özdemir ve Mahmut Tuncer konseri yer alacak.

’İsot Şanlıurfa’nın tescilli ürünüdür’

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, İsot festivali nedeniyle düzenlediği basın toplantısında etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, düzenlenecek festivalin kentin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Özçınar, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek olan İsot Festivali 16 Eylül itibariyle başlayacak. İsot festivali Kısas mahallesindeki isot tarlasında start alacak. 23 Eylül’deki programda isotun tarladan evlere kadar gelen serüveni anlatılacak. 7 Ekim Cumartesi tarihli etkinliğimiz ise, kortej yürüyüşü ile başlayacak. Barutçu hanında isot konulu resim sergisi olacak ve isottan yapılan yemek çeşitleri ve sunumu yapılacak. ’acının En Tatlısı İsot Yarışması’ düzenlenecek ve bu yarışma Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan mutfak müzesinde yapılacaktır. Şanlıurfa müzesi önünde 7 Ekim’de başlayacak olan festivalde birinci gün, Büyükşehir Belediyesi sıra gecesi ekibi, Zekeriya Ünlü, Sedat Anar, Havai fişek ve ışık gösterisi ve Ferhat Göçer konseri yer alacak. Festivalin ikinci gününde ise çiğköfte yarışması, 150 kişilik orkestra ile Urfa divanı ve Urfa müziği ile birlikte programın başlangıcı olacak. Aşık Sefai’nin bir halk derlemesi, Münevver Özdemir ve Mahmut Tuncer konseri olacak. İsot festivali Şanlıurfa için çok önemli bir tanıtım programıdır. ’Acımız Büyük, Keyfimiz Yerinde’ sloganıyla bu yıl ki İsot Festivaline start vereceğiz. Festivalle ilgili broşür ve materyaller hazırlandı. Hep birlikte isotu seviyoruz ve isot Urfa’nın tescilli bir ürünüdür. İsot ile birlikte Şanlıurfa’nın turizm anlamında tanıtımına faydası olacağına inanıyoruz" diye konuştu.