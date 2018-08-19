Şanlıurfa’da “kırmızı düdük” uygulaması

Kurban Bayramı ve tatil vesilesiyle yolculuğa çıkacak olan sürücülerin kendilerini ve beraberindekileri kazalardan korumalarına ve güvenli yolculuk yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla ’Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi uygulandı. Ülke genelinde yapılan çalışmaya Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil oldu. Ekipler tarafından il genelindeki uygulama noktalarında yapılan çalışmada çocuklara bilgi verildi. Bu sayede çocukların aileleri ve sevdikleri üzerindeki yaptırım etkilerini kullanılarak trafikte "aşırı hız yapılması, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılmaması ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı" durumlarında kırmızı düdüğünü çalarak ailelerini ve sevdiklerini bu kural ihlalleri hakkında uyararak caydırması amaçlanıyor.

Polis ekipleri proje kapsamında uygulama noktalarında çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört ve el broşürü dağıttı.