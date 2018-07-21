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21 Temmuz 2018 13:38

Şanlıurfa’da kırsal yollar karayolları standarlarına getiriliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük kırsal yol ağlarından birine sahip olan Şanlıurfa’da, 2018’de yapmayı planladığı bin 300 kilometrelik yeni yol ağına hızlı bir şekilde ilerliyor.

Şanlıurfa’da kırsal yollar karayolları standarlarına getiriliyor

21 Temmuz 2018 13:38


Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçenin farklı noktalarında 22 ayrı ekip ile gerçekleştirdiği yol ağı planına emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, kısa bir sürede 400 kilometrelik yeni yol ağını vatandaşların hizmetine sundu. Çalışmalarında teknolojinin yeniliklerini takip ederek yeni uygulamalarla hızlı ve daha kaliteli sonuçlar elde eden Büyükşehir Belediyesi, önceden kullandığı MC30 asfalt astarı yerine yeni test ettiği reçine primer asfalt astarı formülünü uyguluyor. Test edilen formülü Viranşehir Türkeli-Çiğdem kırsal mahalle yollarında denetleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş ve teknik heyeti, burada incelemelerde bulundu.


Yapılan testlerin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, kırsal yolların Karayolları yol standartlarına getirileceğini belirtti.


22 ayrı ekip ile tüm ilçelerde kırsalda sahada görev yaptıklarının altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Yeşiltaş, “Viranşehir kırsalında bu yıl toplam 200 kilometrenin üzerinde yol yapmayı hedefliyoruz. Bugün yeni uygulamamızı yerinde gördüğümüz Reçine Primer malzemesi inceledik. Bu malzemenin kendine göre bazı avantajları var. Süre itibariyle zaman itibariyle asfalt serimini hızlandırıyor. Bugün bu uygulamanın bir denemesini yaptık. Testlerimiz sürecek. İnşallah olumlu bir netice alınırsa diğer yollarda hızlıca hayata geçireceğiz” diye konuştu.


“60 yıldır yolumuz yoktu”


Viranşehir’de Türkeli-Çiğdem mahalle yolunda başlatılan çalışmaları sevinçle karşılayan mahalle sakinleri, 60 yıl sonra yapılan yol için Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.




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