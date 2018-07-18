Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 11:19

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

18 Temmuz 2018 11:19



Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde meydana geldi. Mehmet İ. idaresindeki 63 NS 860 plakalı otomobil karşı yönden gelen Fevzettin Ç. yönetimindeki 78 BA 375 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralıar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç