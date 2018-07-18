Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde meydana geldi. Mehmet İ. idaresindeki 63 NS 860 plakalı otomobil karşı yönden gelen Fevzettin Ç. yönetimindeki 78 BA 375 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralıar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.