Şanlıurfa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Alınan bilgilere göre, Siverek - Kahta karayolunda ilçe merkezine seyir halindeki Ramazan Çiçekli (22) yönetiminde bulunan 63 N 4756 plakalı otomobil ile Kenan Purgar (35) idaresinde bulunan 63 ER 627 plakalı otomobil karayolunun 3’üncü kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında sürücülerin yanı sıra Purgar’a ait otomobilde bulunan Nazlı (28), Nehir (7), Evin (1) ile Sevim Purgar (1) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alınamazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.