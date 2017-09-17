Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 23:05

Şanlıurfa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

17 Eylül 2017 23:05


Alınan bilgilere göre, Siverek - Kahta karayolunda ilçe merkezine seyir halindeki Ramazan Çiçekli (22) yönetiminde bulunan 63 N 4756 plakalı otomobil ile Kenan Purgar (35) idaresinde bulunan 63 ER 627 plakalı otomobil karayolunun 3’üncü kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.


Meydana gelen trafik kazasında sürücülerin yanı sıra Purgar’a ait otomobilde bulunan Nazlı (28), Nehir (7), Evin (1) ile Sevim Purgar (1) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.


Yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alınamazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç