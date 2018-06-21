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21 Haziran 2018 18:20

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da elektrikli bisikletin kaldırıma çarpması sonucunda Suriye uyruklu bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

21 Haziran 2018 18:20


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır yolu üzeri 4. Km’sinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Nur Apsi (25), yönetimindeki elektrikli bisikletin kaldırıma çarpmasının sonucunda yola savruldu. Savrulmanın sonucunda Muhammed Nur Apsi yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Yaralı Muhammed nur Apsi’yi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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