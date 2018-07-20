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20 Temmuz 2018 00:26

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

20 Temmuz 2018 00:26


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Birecik ilçesi Arat Dağı mevkiinde yaşandı. Şanlıurfa istikametinden Birecik istikametine gitmekte olan Mahmut Kartal’ın kullandığı 06 DD 0193 plakalı otomobil ile Birecik istikametinden Şanlıurfa istikametine gitmekte olan İbrahim Halil Eski’nin kullandığı 02 AAE 108 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mahmut Kartal ve İbrahim Halil Eski olay yerinde hayatını kaybederken Songül K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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