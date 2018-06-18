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18 Haziran 2018 18:19

Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

18 Haziran 2018 18:19


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu, Kabahaydar mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 YT 308 plakalı hafif ticari araç ile 63 EY 737 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Sabri Ö., Ayşegül Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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