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13 Temmuz 2018 18:57

Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

13 Temmuz 2018 18:57


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır’ın Çermik ilçesi karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Çermik yönünden Siverek istikametine giden Ramazan Ç. yönetimindeki 23 FS 136 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Ramazan Ç. ile Muzaffer T., Emin T., Seyit A., Mehmet Yaşar Y. ve İbrahim Halil A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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