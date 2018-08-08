Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye’yi birbirine bağlayan bulvarlarla kentin ana caddelerinde trafiği rahatlatmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesi ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında birçok ilçede 35 ve 25 metre genişliğinde bulvarlar açılarak halkın hizmetine sunuluyor.

Büyükşehir’den Eyyübiye’de asfalt atağı

Büyükşehir Belediyesi Eyyüpkent Mahallesi 3985. Sokak ve Asya Mahallesi 5146. Sokaklarda yapılan yol genişletme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.

8 metre genişliğindeki mevcut yolu 25 metre çıkararak 3 katı genişleten Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun asfaltına başladı. Ekiplerce aşırı sıcaklara rağmen yürütülen çalışmalar sayesinde bölge trafiği rahat bir nefes alacak.

Buluntu Hoca Ve Gaziosman Paşa Bulvarında yoğun çalışma

Büyükşehir Belediyesi, 13 ayrı ilçede yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürürken özellikle Karaköprü’yü diğer iki ilçeye bağlayan 50 metre genişliğindeki Buluntu Hoca ve Gazi Osman Paşa Bulvarında da çalışmalarına ağırlık verdi. Diyarbakır Karayolu ile Haliliye İlçesindeki Turgut Özal Bulvarına bağlayan Buluntu Hoca ve Gazi Osman Paşa Bulvarında bir yandan kazı dolgu diğer yandan yarma çalışmalarına devam ediyor.