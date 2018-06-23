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23 Haziran 2018 12:08

Şanlıurfa’daki silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Şanlıurfa’daki silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi

23 Haziran 2018 12:08


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü kırsal mahallesinde daha önceden husumetli olan Alan ve Satan aileleri arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. Durumu ağır olan yaralılardan Haci Bekir Alan (51), tedavi gördüğü özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 gün sonra hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ölüm haberi üzerine morga gelen Alan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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