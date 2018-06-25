Şanlıurfa’dan ilk açıklama Çiftçi’den

Şanlıurfa’nın 24 Haziran seçimlerinde gerek milletvekili gerekse Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye ortalamasının üzerinde sonuç aldığını belirten Çiftçi, tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da bugün 24 Haziran seçim heyecanı yaşandı. Resmi olmayan sonuçların açıklanması ile gün içerisindeki temaslarına parti teşkilatı ziyareti ve vatandaş tebrikleri ile devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, partisinin il binasına gelerek burada vatandaşlarla kucaklaştı. Yoğun sevgi selinin yaşandığı parti önünde bir değerlendirme yapan Çiftçi, "Şanlıurfa her zaman olduğu gibi partisine ve reisi cumhuruna sahip çıkmıştır" dedi. Şanlıurfa’nın önceki dönem seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de Türkiye ortalamasının üzerinde oy sağladığına dikkat çeken Çiftçi, "Biz, seçim döneminde değil her zaman halkının yanında olan bir yönetim anlayışına sahibiz. Tabi seçim sürecinde daha da yoğun bir çalışma performansı sergileyerek tüm parti kademelerimizle Şanlıurfa il merkezinin yanı sıra 13 ilçemizin tümünde mahalle, mahalle, sokak, sokak gezerek halkımızla tekrardan kucaklaştık. Resmi olmayan sonuçlara baktığımızda Şanlıurfa’mız yine kendi evi olan AK Parti’den yana duruş sergilemiştir. Tüm bu çerçevede başta halkımız olmak üzere parti kademesindeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’mızın ve Türkiye’mizin önü açıktır. Cumhuru Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde daha çok güzel çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

Çiftçi açıklamasının ardından partisinin milletvekilleri ile birlikte vatandaşların kutlamalarına eşlik etti.