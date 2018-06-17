Şanlıurfaspor’da başkan değişmedi

Şanlıurfaspor Olağan Kongresi, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda yapıldı. Kongreye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun ve çok sayıda davetli ile delegeler katıldı.

Hüseyin Ötegeçili’nin Divan Başkanlığı yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurul, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup onaylandığı kongrede, Şanlıurfaspor’a 10 bin üyenin yapılabilmesi ve yönetim kurulu üye sayısının 21’e yükseltilmesi için tüzük değişikliği yapıldı. Daha sonra Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede konuşma hakkı alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfaspor’a öncelikle kalıcı gelir noktasında çalışmalar yapılmasını önererek, Şanlıurfaspor’a hizmet eden yönetim kuruluna ve yeni seçilen yönetime başarılar diledi.

Kongre sonunda konuşma yapan Emin Yetim de, kendisine destek veren delegelere ve bugüne kadar maddi anlamda destek sağlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.