Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın annesine mektup

Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, geçen yıl Siverek ilçesinde öğretmenlik yaparken ailesini ziyarete gittiği sırada terör örgütü tarafından Tunceli’de kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın annesine ulaştırılmak üzere mektup yazdı.

İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 11/B sınıfı öğrencilerinin kaleme aldığı mektupta, öğrenciler şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve annesine duygu ve düşüncelerini aktardı.

Sınıf başkanı Necati Özkan’ın imzasıyla yazılan mektupta öğrenciler, duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı:

"Merhaba sevgili annemiz, sen koca yürekli bir annesin bunu biliyor musun? Çünkü sen bu vatan uğruna, oğlunu şehit vermiş bir annesin. Allah bizi de öğretmenimiz gibi bir mertebeye ulaştırır inşallah. Şehit Necmettin Yılmaz, sen gideli bir yıl bile olmadı, arkanda onlarca filizlenmeyi bekleyen fidanlar bırakarak sonsuzluğa gittin. Öğretmen demek anne demek, baba demek, Necmettin öğretmen o çocukların hem annesi ve hem de babası oldu. Ben o çocuklardan birisi değilim ama bizim başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk öğretmenliğin yüksek bir makam olduğunu öğretti. Kim bilir daha o çocuklara sevmeyi, gülümsemeyi öğretecekti. Seni aramızdan alan hain terör örgütü, yüreğimiz de gülen yüzünü ışığını hiçbir zaman söndürmeyecek."

"Sevgili annemiz, onlar bilsinler ki senin gibi anneler var oldukça, Necmettin Yılmaz gibi öğretmenlerimiz ve Ömer Halisdemir gibi askerlerimiz oldukça bu vatanı kimse bölemez” diye devam eden mektup ve şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için hazırlanan ve üzerinde "Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve en saygın unsurlarıdır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Necmettin Yılmaz" yazılı plaket, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde şehidin annesine ulaştırılmak üzere postaya verildi.

Öğrenciler adına konuşan 11/B sınıf başkanı Necati Özkan ise yaptığı açıklamada, "24 Kasım Öğretmenler Günü’nün yaklaşmasıyla beraber, biz de sınıfça şehit öğretmen Necmettin yılmaz anmak için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, en iyi anmanın ailesine, özelikle annesine bir mektup yazıp yollamak olduğunu düşündük. Tüm sınıf olarak böyle bir mektup ve küçük bir hediye hazırlayıp gönderdik. Şehidin ailesinin kalbine küçükte olsa dokunabilirsek, bu bizim için büyük bir mutluluk ve şereftir. Bu mektubunuz ve hediyeniz 24 Kasın Öğretmenler Günü’nde inşallah ailesinin elinde olacaktır" dedi

Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abbas Polat, öğrencilerinin böylesi bir duyarlılığa sahip olmalarından dolayı teşekkür etti.