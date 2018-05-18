Şehit Ümit Yolcu Turnuvası’nda Kazanan Yeniköy Oldu

Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen Ceylanpınar Belediyesi’nin sponsor olduğu Şehit Ümit Yolcu anısına düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi. Finalde Yeniköy Mahallesi ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçın normal süresi 3-3 sona erdi. Şampiyonu belirlemek için ise penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Yeniköy, Fatih Sultan Mehmet’e üstünlük sağlayınca turnuvanın şampiyonu oldu.

Şampiyon için düzenlenen kupa ve ödül törenine Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Cemal Karatay, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, Ceylanpınar Belediyeci Meclis üyeleri ile davetliler katıldı.

"Bayol sporcuları tek tek kutladı"

Yaklaşık 50 takımın mücadele ettiği turnuvada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları verilirken, mücadelelerdeki en skorer, en centinmen oyuncu da seçildi. Törende protokol konuşmalarının ardından turnuvada ilk üç dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Öte yandan turnuvada hakemlik görevini üstlenen hakemlere de plaket takdim edildi. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, turnuva da mücadele eden sporcuları tek tek tebrik etti. Başkan Yardımcısı Bayol, turnuvada birinci olan Yeniköy Mahallesi’ne madalya ve kupalarını verdi.

"Dostluk ve kardeşlik kazandı"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, gençlerin spor aktivitelerini arttıracak projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Bayol, "Bu tür aktiviteler fiziksel ve zihinsel açıdan her kesim için önemlidir. Bunun yanında biz de Ceylanpınar Belediyesi olarak gençlerimizin spor aktivitelerini artıracak projeleri hayata geçirerek gençlerin spora daha bağlı olduğu bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Burada mücadele eden bütün sporcularımız bizim için başarılı oldu, hepsini tebrik ediyorum. Projenin hazırlanmasında emeği geçen Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı teşekkür ederim. Bu turnuva da takımlar değil dostluk ve kardeşlik kazandı" dedi.

"Şehidimiz Ümit Yolcu’nun adı yaşatıldı"

15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ümit Yolcu’nun ağabeyi Bahattin Yolcu, şehitlerin isimlerinin yaşatılması noktasında bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve Ceylanpınar Belediyesi işbirliği ile çok güzekl bir turnuva düzenlendi. Burada turnuva boyunca büyük mücadeleler veren 50 takımımıza ve ayrıca şampiyon olan Yeniköy takımını da tabrik ediyorum. Şehidimiz Ümit Yolcu’nun adının yaşatılması adına çok güzel bir etkinlik olmuş. Ben bu plaketi sadece Ümit Yolcu adına değil tüm şehitler adına alıyorum" diye konuştu.