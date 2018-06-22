Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi’nde 14 yaşındaki Suriye uyruklu Taha E., serinlemek için girdiği sulama kanalında bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Kanalda çocuğun çırpındığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden su altı dalgıç polisleri, yaklaşık 1 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından olay yerinden 200 metre uzaklıkta Taha E.’nin cansız bedenine ulaştı. Kanal dışına çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.