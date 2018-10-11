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Siverek Adliyesi önünde kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasında adliye önünde çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında adliye önünde çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.


Kavga, Siverek ilçesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan adliye binası önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce arazi anlaşmazlığı yüzünden anlaşmazlık yaşayan Akıl ile Demir ailelerine mensup kişiler, adliye önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması sonucu, taraflar bıçak, demir çubuk ve sopalarla birbirine girdi. Çıkan kavga sonucu 8 kişi vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, kobra tipi zırhlı araçlar ile ambulanslar sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen olayla ilgili 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Öte yandan yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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