Siverek semt pazarı esnaflarından ABD’ye dolar protestosu

Türkiye ile ABD arasında başlayan gerginlik ile yükselişe geçen dolar ve ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararını protesto eden Siverek semt pazarı esnafı, Türk lirasına sahip çıktı. Semt pazarında "Allah bize yeter" dövizleri ile toplanan pazar esnafı, yanlarında getirdikleri ekmek ve soğanla, dünyaya "gerekirse ekmek ve soğan yeriz ama baskılara teslim olmayız" mesajı vermek istedi.

Toplanan gurup adına basın açıklaması okuyan Semt Pazarı Esnafları Derneği Başkanı Hüseyin Demirkan, "Siverek semt pazarı esnafı olarak biz ülkemizin geleceği için maddi ve manevi elimizden geleni yapmaya hazırız. Atalarımız bize bu ülkeyi, kanlarıyla, canlarıyla mücadele ederek miras bıraktı. Dış güçlerine ekonomi savaşları bizi yıldıramaz" dedi.

"Gerekirse kuru ekmek ve soğana tabi oluruz"

Demirkan, gerekirse kuru ekmek ve soğana tabi olabileceklerini vurgulayarak, "Ülkemizin refahı için gerekirse kuru ekmek ve soğana tabi oluruz ama asla dış güçlerin müdahalelerini kabul etmeyiz, teslim olmayız. Devlet büyüklerimizden, işadamlarımızdan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarını, Siverek semt pazarı esnafları olarak bu ülkeye sahip çıkmalarını istiyoruz. Nasıl ki 15 Temmuz’da ülkemize sahip çıktıksa, şimdi de sahip çıkabiliriz" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrasında kalabalık, çarpı işareti attıkları ABD Başkanı Trump’ın fotoğrafını ve dolarları yaktı. Kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.