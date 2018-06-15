Siverek’te ekili tarlaları dolu vurdu

İki gündür aralıklarla ilçenin değişik bölgelerinde etkili olan dolu yağışı, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Dalkaya köyünde domates, biber ve patlıcan ekili tarlalara büyük zarar verdi.

Köyde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, tarlalarda dikilmiş sebze fidanlarının tümünün şiddetli dolu ile kırıldığı ve yerle bir olduğu görülüyor. Görüntüleri çeken vatandaş bir yandan üzüntüsünü bir yandan da yapacak bir şey olmadığını dile getiriyor.

Köyde yaşayan ve yüz dönüm ekili arazisi zarar gören Sabih Yoldaş, ”Aniden ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında ne yapacağımızı bilemedik. Bugüne kadar böyle şiddette ve böyle büyüklükte doluyu ilk defa görüyorum. Tarlamda bulunan yüz dönümlük sebze fidanları hepsi zarar gördü. Mecburen yeniden tarlayı sürüp, tekrar sebzeleri dikmemiz gerek. Benim gibi onlarca zarar gören çiftçi var, zararımız çok büyük, inşallah bu konuda yetkililer bize yardımcı olur” diye konuştu

Meteoroloji, ilçede sağanak ve dolu yağışlarının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.