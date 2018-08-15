Siverek’te Kur’an kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa ve Siverek Müftülüğü tarafından Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Büyükşehir Siverek Kültür Merkezinde yapılan etkinlik Kur’an tilavetiyle başladı. Etkinlikte bir konuşma yapan Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, "Dinimizi insanlara sevindirtmek, hayatlarımızda hakim kılmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Sizlerde inşallah dinimizi çok sevecek ve çok iyi insanlar ve Müslümanlar olacaksınız. Bu vesileyle yaz Kur’an kurslarında emek veren değerli imamlarımıza, müezzin kardeşlerimize ve Kur’an kursu hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi

Öğrenciler tarafından ilahi ve şiirlerin okunduğu etkinlikte çeşitli gösteriler de yer aldı