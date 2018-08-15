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15 Ağustos 2018 16:01

Siverek’te Kur’an kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 ay boyunca Diyanet Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için yılsonu etkinliği düzenlendi.

Siverek’te Kur’an kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği düzenlendi

15 Ağustos 2018 16:01


Şanlıurfa ve Siverek Müftülüğü tarafından Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Büyükşehir Siverek Kültür Merkezinde yapılan etkinlik Kur’an tilavetiyle başladı. Etkinlikte bir konuşma yapan Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, "Dinimizi insanlara sevindirtmek, hayatlarımızda hakim kılmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Sizlerde inşallah dinimizi çok sevecek ve çok iyi insanlar ve Müslümanlar olacaksınız. Bu vesileyle yaz Kur’an kurslarında emek veren değerli imamlarımıza, müezzin kardeşlerimize ve Kur’an kursu hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi


Öğrenciler tarafından ilahi ve şiirlerin okunduğu etkinlikte çeşitli gösteriler de yer aldı




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