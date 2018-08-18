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18 Ağustos 2018 11:22

Siverek’te sac tavalarına rağbet arttı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hareketlilik devam ederken, sac tava satışlarında artış yaşandı.

Siverek’te sac tavalarına rağbet arttı

18 Ağustos 2018 11:22

İlçede sayılı kalaycı ve sac tava ustaları vatandaşların siparişlerini yetiştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyor.


Kale Mahallesi’nde kalaycılık ve sac tava yapan Hamza Salkım, son bir haftada sac tavalarına rağbet arttığını belirterek, "Siverek’te en fazla rağbet gören sac tavaları demirden yapılmış sac tavalarıdır, hem diğer sac tavalarına göre ucuz hem de içinde et güzel pişiyor. Bütçelerini zorlayıp daha güzel sac tava isteyenlere ise özel yapım bakırdan sac tava yapıyoruz. Demir sac tavalarını burada yaptıktan sonra güzelce kalaylayıp daha temiz ve sağlıklı hale getiriyoruz" dedi.


En lezzetli sac kavurmanın bakırda yapıldığını söyleyen Hamza Salkım, "Piyasada 3-4 çeşit sac tava bulunmakta ama en lezzetlisi bakır sac tavalarda yapılır, bakırın lezzeti tartışılmaz. Hiçbir sac tava bakır tavalarla yarışamaz ama demirden yapılmış sac tavaların da lezzeti iyidir. Vatandaşlar alüminyum saç tavalarından uzak durmalıdır, çünkü alüminyum sağlık açısından iyi değildir" ifadelerini kaydetti.


Bakır sac tavaların diğer tavalara göre daha pahalı olduğunu belirten Salkım,"5 kişilik bakır bir sac tava 150 TL civarlarındayken, yine beş kişilik demir sac tava kalaylandıktan sonra 40 TL civarlarında satılıyor. Bundan dolayı rağbet demir sac tavalarına oluyor. Tabi çeşitli adapları var, 2-3 kişilikte var, bir koyunun tamamen içinde pişeceği sac tavalarımız bulunmakta" diye konuştu




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