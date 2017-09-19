Sosyal Medya’dan Okul Tadilatı İçin Toplandılar

İlçeye 50 km uzaklıkta bulunan Altınahır mahallesi birleştirilmiş okulda eğitim veren Öğretmen Saliç Aktaş, sosyal medya aracılığı okulunun tadilatını gerçekleştirmek için çağrıda bulundu. Türkiye’nin çaşitli illerinden bir birini tanımayan gönüllüler ilçeye gelerek okulun tadilatını gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aktaş şunları kaydetti. "Ağustos ayında sosyal medya’da "kaderileheryere" diye bir sayfa buldum. O sayfanın yöneticisi Kader Yavuz ile okulun durumu hakkında konuştuk ve Eylül ayında yapılması için girişimde bulunduk. Sosyal medya’dan proje hakkında duyurularımızı gerçekleştirerek okulun çatısı, boyası ve bahçe düzenlemesi için duyurularımızı yaptık. Sağolsun yapılan duyurular sonrası, gönüllü arkadaşlar ve malzeme temini gerçekleştirdik. Üç gün boyunca gönüllü arkadaşlarla okulumuzun tadilatını gerçekleştirdik bugünde ilk ders zilimizi çalarak derse başladık. Emeği geçen tüm arkadaşlara ve desteklerini bizden esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Siverek belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal Medya’da açtığı sayfa ile Türkiye’nin çeşitli illerinde projeler gerçekleştiren Kader Yavuz ise yaptığı açıklamada, "Sosyal Medya’da "kaderileheryere" sayfamız aracılığı ile çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerimizde gönüllü arkadaşlar bularak çalışmalarımıza başlıyoruz. Son üç gündür Siverek’teyiz ve okulun tadilatını gerçekleştirdik Türkiye’nin farklı illerinden gönüllü arkadaşlar bir araya geliyoruz ve bunlar bir birini hiç tanımayan kişiler oluyor. Böylelikle dayanışmanın gücünün arttığını düşünüyoruz ve çalışmalarımız çok keyifli geçiyor. Altınahır köyümüzde okul tadilatı için emeği geçen başta gönüllülerimiz olmak üzere resmi kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.