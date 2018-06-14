Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan ve durumu ağır olan Mustafa Yıldız Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’ya gönderilen uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan yaralı, ambulansla götürüldüğü GAP Havalimanindan uçak ambulansla Ankara’ya götürüldü.

Kavgada AK Parti Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralanmıştı. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.