İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sürücü adayı otomobille 3 metreden aşağı düştü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde trafik eğitimi alan sürücü adayı, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil ile birlikte 3 metre yükseklikten aşağı düştü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik eğitimi alan sürücü adayı, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil ile birlikte 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Sürücü adayı ile eğitmen kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesinde otogar yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, özel bir sürücü kursu tarafından sürücü adaylarına eğitim verildiği sırada isimi öğrenilemeyen acemi sürücü fren yerine gaza basınca araç otogar duvarının parmaklıklarını kırarak, yaklaşık 3 metre yukarıdan aşağı düştü. Kazada sürücü ile yanında bulunan eğitmen hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.